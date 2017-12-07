شقيقان محتالان... هل وقعتم ضحيتهما؟

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أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو:ح. ب. ( مواليد عام 1984، لبناني) للاشتباه به بجرم احتيال.وبالتحقيق معه، اعترف بإنتحاله وشقيقه – ح. ب. (مواليد عام 1966) – الذي تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه - صفة موظفين لدى الأمم المتحدة، وأنهما أوهما ضحاياهما من اللاجئين السوريين، بإستطاعتهما تسفيرهم إلى كندا، وذلك لقاء مبالغ مالية، وأن شقيقه كان يدّعي بأن اسمه سعيد حمزة.لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، ومن الذين يعرفون أي شيء عن مكان تواجد الثاني، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمع كفرجوز - النبطية، أو الإتصال على أحد الأرقام: 531226/07 - 531192/07 ــــ 531190/07 531194/07 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.