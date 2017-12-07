غدا...اقفال بعض الشوارع في الجديدة - البوشرية - السد

ما سبب الاقفال؟

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LBCI News Lebanon

اعلنت بلدية الجديدة - البوشرية - السد في بيان، أنها مضطرة لإقفال بعض الشوارع بسبب الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، يوم الجمعة في 8 الحالي، وقالت "نعتذر لهذا الاقفال، راجين الابتعاد عن ساحة البلدية وشارع نيو جديدة والمتفرعات المحيطة بهما".