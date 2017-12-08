شعبة المعلومات توقف احد المتورطين بعمليات سرقة ونشل

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حصلت في الآونة الاخيرة، عدّة عمليات سرقة ونشل من داخل سيارات متوقفة الى جانب الطريق، ضمن محافظة جبل لبنان، من قبل مجهولين على متن دراجات آلية وسيارات مستأجرة، ولا سيّما في قضائي بعبدا والمتن.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات وعمليات رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف أحد المتورطين في محلة الحدث شارع الجاموس, ويدعى: - م. م. (مواليد عام 1969/ لبنان) وضُبط بحوزته بيان قيد إفرادي مزور بإسم شقيقه المتوفي خ. م.وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة وسلب برفقة ثلاثة أشخاص آخرين (لبنانيان وفلسطيني) والعمل جارٍ لتوقيفهم, واعترف بتنفيذ عمليات السرقة التالية:1 - نشل حقيبة في محلة سن الفيل قرب مستشفى المشرق.2 - نشل حقيبة من داخل سيارة في عين الرمانة.3 - نشل حقيبة من داخل سيارة جيب في محلة الحدت.4 - نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الشياح قرب مستشفى الحياة.5 - نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الحازمية داخل موقف سبينيس.6 - نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الصالومي.7 - نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة سن الفيل قرب فندق "الحبتور".8 - نشل حقيبة من داخل سيارة جيب في سن الفيل قرب فندق "الحبتور".9 - نشل حقيبة في محلة جسر الباشا قرب الكنيسة.وأحيل الموقوف إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، كما تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحق باقي المتورطين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.