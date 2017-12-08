اعترف بسرقة أكثر من 20 سيارة في الشمال وجبل لبنان

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في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف افراد عصابات سرقة السيارات وخصوصا في محافظتي الشمال وجبل لبنان، باشرت القطعات المعنية في الشعبة تكثيف الجهود الاستعلامية، وبنتيجتها تم تحديد المشتبه به الأساسي الذي يقوم بتلك العمليات، ويدعى:- غ .ع. ( مواليد 1953، لبناني)وبتاريخ4/12/2017، ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة التقنية الدقيقة، توافرت معلومات مؤكدة حول اقدامه على سرقة سيارة نوع "كيا بيكانتو" من محلة جل الديب، والانتقال بها الى البقاع عبر محافظة الشمال، حيث قامت قوة من الشعبة المذكورة بنصب كمين محكم في بلدة بريصا الشمالية، تم على اثره توقيفه وضبط السيارة المسروقة إضافة الى مسدس حربي بحوزته وكمية من مادة الكوكايين وحقيبة تحتوي على العدة المستخدمة في عمليات سرقة السيارات.وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة أكثر من عشرين سيارة من نوعي "كيا بيكانتو" و"راف فور (RAV4)" خلال العام الحالي من عدة مناطق في الشمال وجبل لبنان، وانه يقوم بنقلها الى البقاع ويبيعها مقابل ألف دولار اميركي عن السيارة الواحدة.واودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء لإشارة القضاء المختص.