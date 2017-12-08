مستخدمو وعمال مياه الشمال واصلوا اضرابهم المفتوح

واصل مستخدمو وعمال مياه الشمال اضرابهم المفتوح الذي أعلنوه امس، وتجمع العمال صباحا امام مؤسسة مياه الشمال مقابل سراي طرابلس.

وأكد نقيب العمال في المؤسسة كمال مولود، استمرار الاضراب، وقال: "مستمرون لليوم الثاني في الإضراب المفتوح، وإقفال كل مصالح ودوائر مؤسسة مياه لبنان الشمالي وسنستمر في التصعيد التدريجي حتى يسمع الوزير ومستشاروه وجعنا والحقوق ويعطون بعض الاهتمام لمرافق المياه والعاملين فيها والموافقة على فتح الاعتماد الموجود على طاولتهم منذ 23/10/2017 لدفعه كسلفة ريثما تصدر المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل الرواتب في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب".