بالصور- اعترف بترؤسه عصابة لتزوير الدولارات الاميركية والدنانير العراقية...وهذا ما ضبط في منزله

ضمن إطار مكافحتها للجريمة المنظمة العابرة للدول ، توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن عصابة تنشط في تزوير وتهريب العملات بين لبنان والعراق ، وبعد متابعة حثيثة وجمع المعلومات وتحت إشراف النيابة العامة المالية تم توقيف اللبناني (ب.ح.ف) تولد 1974 .

وبنتيجة التحقيق معه أدلى باعترافات أدت الى توقيف اللبناني (م.ح.م) تولد 1975 ومداهمة منزله الذي كان يستخدم كمطبعة للعملات المزورة حيث تمت مصادرة /848400/ دولار اميركي و / 4100000 / دينار عراقي كانا بصدد تهريبها الى العراق، كما تمت مصادرة طابعات وآلات استنساخ وماسحات ضوئية وأوراق كانت تستعمل في طباعة النقود بالاضافة الى هواتف خليوية واجهزة إلكترونية وكمية كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية .

الإعلان

وبالتحقيق مع اللبناني (م.ح.م) ومواجهته بالمضبوطات والادلة إعترف بأنه يرأس عصابة لتزوير الدولارات الاميركية والدنانير العراقية وتهريبها الى العراق بواسطة شخص عراقي يدعى (ي.ن .ر ) الذي أوقفته السلطات العراقية في مطار بغداد اثناء محاولته إدخال عملات مزوّرة الى العراق .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفَيْن أحيلا مع المضبوطات الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.