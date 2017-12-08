أمن وقضاء
08 كانون الأول 2017 - 06:15
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توقيف عصابة سرقة في جبيل والاشرفية

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توقيف عصابة سرقة في جبيل والاشرفية

 

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه حصلت أخيراً عمليتا سرقة طالت فرعين لأحد المحال التجارية، في جبيل والأشرفية.

 

ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، تمكنت عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، وتوقيفه بتاريخ 5/12/2017، ويدعى:

 

-       ح. ش. (مواليد عام 1981/ لبناني)

 

وبالتحقيق معه في المفرزة المذكورة، اعترف بتأليفه عصابة سرقة بالإشتراك مع كل من:

 

- ع. ح. (مواليد عام 2000 / سوري)

- إ. خ. (مواليد عام 1992 / لبناني)

 

وجرى توقيفهما في محلتي خلدة وبشامون.

وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما عمليتي السرقة مستخدمين سيارة الأخير، التي تمّ ضبطها.

 
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كما تبيّن من خلال التحقيق، بأن الموقوفان الأول والثالث يقومان ببيع قطع نقدية وأسلحة أثرية.

 

وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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