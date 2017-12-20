جديد ملف جريمة قتل Rebecca Dykes ... قرار بحذف كل الصور المتعلقة بالجثة

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أصدرالمحامي انطوان أبو ديب البيان التالي:"بوكالتي عن السيد Philip John DYKES والد Rebecca Dykes المواطنة البريطنية التي عثر على جثتها على طريق المتن السريع، افيدكم بأنه صدر عن حضرة قاضي الامور المستعجلة في بيروت القاضية هالة نجا قرار عدد 1330/2017 تاريخ 20/12/2017 قضى بالزام عدة مواقع اخبارية الكترونية بحذف جميع الصور المتعلقة بجثة المواطنة البريطانية ريبيكا دايكس تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل ساعة تاخير في التنفيذ.ولما كان نشر صور الجثة والتداول بها يشكل تعدياً واضحاً على حرمة الميت وعلى حقوق ذوي الضحية، نطلب من كافة وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء، واخذ العلم بما تقدم لجهة عدم المس بحرمة الميت وعدم المس بمشاعر العائلة من خلال نشر صور عائدة لجثة المرحومة."