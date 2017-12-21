المشنوق يطلق لوحات السيارات الآمنة ضدّ التزوير

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوضع الامني يفرض وجود رقم آمن، مشددا على أن هذا الرقم لا يمكن تزويره.
واشار المشنوق، خلال اطلاق لوحات جديدة للسيارات في هيئة ادارة السير والمركبات ، الى أن كل التفجيرات ومعظم الاغتيالات استخدمت فيها سيارات مزورة ، معتبرا أنه مع هذه اللوحات الامنة فان هذه التفجيرات لا يمكن ان تتكرر.
وردا على سؤال أوضح المشنوق، ان سعر اللوحة هو 15 الف ليرة لبنانية.
وأكد العمل على محاضر الضبط الالكرونية وتطوير وسائل الدفع ومكننة السجلات، آملا في الاشهر المقبلة متابعة المشاريع الاخرى التي تحقق امن وأمان المواطن.