المشنوق يطلق لوحات السيارات الآمنة ضدّ التزوير

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوضع الامني يفرض وجود رقم آمن، مشددا على أن هذا الرقم لا يمكن تزويره.



واشار المشنوق، خلال اطلاق لوحات جديدة للسيارات في هيئة ادارة السير والمركبات ، الى أن كل التفجيرات ومعظم الاغتيالات استخدمت فيها سيارات مزورة ، معتبرا أنه مع هذه اللوحات الامنة فان هذه التفجيرات لا يمكن ان تتكرر.

الإعلان