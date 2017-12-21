أمن وقضاء
21 كانون الأول 2017 - 06:49
21/12/2017 06:49:53
بالصور- استنفار اسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبي
تجريف السياج الشائك القديم
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LBCI News Lebanon
كشف الاعلام الحربي عن استنفار للعدو الإسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبية على خلفية قيام البلدية بتجريف السياج الشائك القديم وتنظيف الاراضي اللبنانية تمهيداً لزراعة الأشجار على طول الحدود على طريق كفركلا - العديسة.
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