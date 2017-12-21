بالصور- استنفار اسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبي

21 كانون الأول 2017 - 06:49 21/12/2017 06:49:53

تجريف السياج الشائك القديم

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LBCI News Lebanon

كشف الاعلام الحربي عن استنفار للعدو الإسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبية على خلفية قيام البلدية بتجريف السياج الشائك القديم وتنظيف الاراضي اللبنانية تمهيداً لزراعة الأشجار على طول الحدود على طريق كفركلا - العديسة.