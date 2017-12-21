أمن وقضاء
21 كانون الأول 2017 - 06:49
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بالصور- استنفار اسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبي

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بالصور- استنفار اسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبي
كشف الاعلام الحربي عن استنفار للعدو الإسرائيلي عند حدود بلدة كفركلا الجنوبية على خلفية قيام البلدية بتجريف السياج الشائك القديم وتنظيف الاراضي اللبنانية تمهيداً لزراعة الأشجار على طول الحدود على طريق كفركلا - العديسة.
 
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