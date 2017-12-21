صوان أصدر 3 قرارات إتهامية بجرائم الارهاب

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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم الارهاب، فإتهم في القرار الاول الفلسطيني عزالدين ابو داود من مجموعة بلال بدر في مخيم عين الحلوة بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية والقيام بأعمال عسكرية ولوجستية لصالح التنظيم.واتهم صوان في القرار الثاني السوري عمار أحمد المصري بجرم الانتماء لتنظيم "داعش" بهدف القيام باعمال ارهابية في عرسال سندا الى المواد المذكورة اعلاه.واتهم في القرار الثالث امجد محمد عبد القادر بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في القتال بمعركة عرسال الاولى عام 2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين وخطف وسرقة اعتدة واسلحة وذخائر واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.