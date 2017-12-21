تدابير سير استثنائية على الطريق البحرية في عيد الميلاد

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة انه سيتم اتخاذ تدابير سير استثنائية على الطريق البحرية بتاريخ 25 كانون الاول، تسهيلاً لحركة المرور وتفادياً للزحمة خلال عطلة عيد الميلاد المجيد.

وستكون وجهة السير على الطريق البحرية بإتجاه جونية من الساعة 7.00 لغاية الساعة 11.00 صباحاً، على ان يتم إعادة وجهة السير نحو بيروت اعتباراً من الساعة 11.00.

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وتمنت المديرية على المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعا للازدحام.