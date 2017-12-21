أمن وقضاء
21 كانون الأول 2017 - 13:33
21/12/2017 13:33:01
قرار يقضي بتغيير لوحات كل السيارات...والتكلفة على كاهل السائقين
تغيير لوحات السيارات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيارات,لبنان,تغيير لوحات السيارات
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مشروع إستبدال لوحات السيارات، بأخرى آمنة وذكية
.
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
لبنان
السيارات
إقرأ أيضاً