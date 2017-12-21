أمن وقضاء
21 كانون الأول 2017 - 13:33
Back

قرار يقضي بتغيير لوحات كل السيارات...والتكلفة على كاهل السائقين

تغيير لوحات السيارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيارات,لبنان,تغيير لوحات السيارات
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول

أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مشروع إستبدال لوحات السيارات، بأخرى آمنة وذكية.

الإعلان
إقرأ أيضاً