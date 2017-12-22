توقيف سوريين في حاصبيا والنبطية يتواصلان مع مجموعات إرهابية

تمكنت مديرية النبطية الاقليمية في المديرية العامة لامن الدولة بعد الرصد والمتابعة، من توقيف سوريين في قضاءي حاصبيا والنبطية، يتواصلان مع "هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" والجماعات الارهابية المسلحة في بيت جن ومغر المير وهما ي.ص، وأ.ص واعترفا خلال في التحقيقات معهما لدى المديرية المذكورة بتواصلهما مع جبهة النصرة وبتهريب بعض الاشخاص الى بيت جن وبتهريب أحد الارهابيين من الجنسية اللبنانية الى البلدة المذكورة وتأمين بعض المواد الاولية والاعتدة العسكرية والطبية الى الجماعات الارهابية في بيت جن ومغر المير عن طريق بيت جن السورية.