أمن وقضاء 11 كانون الثاني 2021 - 14:18 11/01/2021 14:18:26 إعلان حال الطوارئ في لبنان ... إليكم أبرز مقررات المجلس الاعلى للدفاع

إعلان حال الطوارئ في لبنان ... إليكم أبرز مقررات المجلس الاعلى للدفاع

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LBCI News Lebanon





وعن إجراءات المطار ، أوضح المجلس أن حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ستقلص اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري.

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وأكد اتخاذ قرار منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.



كما طالب الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية.



وتابع بالقول :"تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية العمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة، وتُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها".



**للاطلاع على أبرز مقررات مجلس الأعلى للدفاع ، أعلن المجلس الأعلى للدفاع حال الطوارئ من نهار الخميس 14 كانون الثاني ولغاية 25 من الشهر الحالي.وعن إجراءات المطار ، أوضح المجلس أن حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ستقلص اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري.وأكد اتخاذ قرار منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.كما طالب الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية.وتابع بالقول :"تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية العمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة، وتُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها".**للاطلاع على أبرز مقررات مجلس الأعلى للدفاع ، إضغط هنا

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