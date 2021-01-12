نجار ترأس لقاء للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وادارة مرفأ بيروت: لضرورة وضع خطة طوارئ

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ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، ظهر اليوم في الوزارة، لقاء للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وإدارة مرفأ بيروت، وذلك بناء لمقرارات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.واستكمل المجتمعون المدوالات التي سبق وناقشوها في الاجتماع السابق، لا سيما لناحية الإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار قد تواجه المرافئ في المستقبل.كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ الصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقا للقواعد القانونية.وأكد نجار ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقا لطبيعة عمله وبيئته الخاصة.وتم الإتفاق على عقد اجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكان تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.