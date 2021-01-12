أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2021 - 09:03
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نهرا: للالتزام بالاجراءات الصادرة عن المجلس الاعلى للدفاع

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Lebanon News
وجه محافظ الشمال رمزي نهرا نداءً الى كل المواطنين بالالتزام بكل الاجراءات الصادرة عن المجلس الاعلى للدفاع من اجل المساعدة على مكافحة فيروس كورونا.
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