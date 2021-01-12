أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2021 - 13:50
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اصابة شخص إثر اشكال فردي في حي الشراونة تطور الى اطلاق نار...

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اصابة شخص إثر اشكال فردي في حي الشراونة تطور الى اطلاق نار...
Lebanon News
 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، عن اصابة شخص في رأسه إثر اشكال فردي في حي الشراونة بين عدد من الاشخاص، تطور إلى إطلاق نار. 

ونقل المصاب إلى "مستشفى دار الحكمة" في بعلبك وحالته مستقرة.
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