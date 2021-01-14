فقيه تابع مسار الاقفال في محافظة النبطية وجال في قرى وبلدات وأوعز بختم مسمكة بالشمع الاحمر في تول

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تابع محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه الاجراءات المتخذة في اليوم الاول من الاقفال العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، واجرى سلسلة اتصالات من مكتبه بقادة الوحدات الامنية في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية للاطلاع منهم على التشدد في الاقفال ومنع التجمعات في أي شكل.وتواصل المحافظ فقيه مع رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات في المحافظة، مشددا على دورهم مع شرطة البلديات في مراقبة ضبط الاقفال ومؤازرة القوى الامنية ايضا في داخل البلدات والقرى.وجال المحافظ فقيه في فترة الظهر في النبطية ومنطقتها بمواكبة القوى الامنية، وشملت الجولة بلدات: النبطية الفوقا وكفررمان ومرج زبدين وتول والدوير، لمراقبة حجم الانضباط .وأصدر فقيه قرارا الى قائد سرية درك النبطية لاقفال وختم بالشمع الاحمر مسمكة "م" في بلدة تول بسبب اصابة صاحبها بفيروس كورونا وعدم اقفالها ومخالطته للزبائن وفتحه المسمكة اليوم الخميس.الى ذلك سيرت المديرية العامة الامن الدولة من مكتب النبطية دوريات لعناصرها في النبطية ومختلف البلدات، لمراقبة تطبيق قرار الاقفال، كما اقامت حواجز عند مداخل عدد من المناطق.