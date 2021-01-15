أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 09:01
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قضاء العجلة أصدر حكمه في ملكية الإسم التجاري لإذاعة صوت لبنان...

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قضاء العجلة أصدر حكمه في ملكية الإسم التجاري لإذاعة صوت لبنان...
Lebanon News
أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في المتن رانيا رحمة حكمها في قضية النزاع القائم بين إذاعتي صوت لبنان- الأشرفية وإذاعة كل لبنان- ضبية قضى بمنع الشركة العصرية للإعلام التي تدير "إذاعة كل لبنان" من استعمال عبارة "صوت لبنان" والعلامة الفارقة VDL و Radio Voice of Lebanon و VDL News وإزالتها فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير.
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كما منع الحكم الشركة المدعى عليها من استخدام الاسم التجاري "صوت كل لبنان" والزامها بازالته فوراً تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير، والزامها بنشر خلاصة الحكم ورقياً والكترونياً وعلى نفقتها في جريدتي الجمهورية والديار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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