قوى الامن: توقيف سارق اموال ومصاغ بعد ايهام صاحبة المنزل بامتلاكه قدرات لطرد الأرواح الشريرة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه بتاريخ 14/10/2021 أقدم أحد الأشخاص على سرقة مبلغ 000،000 12 ل.ل، ومصاغ ذهبية بقيمة 2600 دولار أميركي، من داخل منزل مواطنة بعد أن أوهمها بأنه يملك قدرات خارقة تخوله طرد الأرواح الشريرة.وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هويته من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حيث استدرج إلى محلة المصيلح -النبطية وأوقف، وتبين أنه يدعى: أ. ب. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسية).وبتفتيشه، عثر بحوزته على كامل المبلغ المالي المسروق باستثناء المصاغ الذهبية.وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة اعترف بأنه أقدم على سرقة المبلغ المذكور من داخل منزل المدعية، كما صرح أنها استقبلته عدة مرات في منزلها قبل أن ينفذ عملية السرقة، موهما إياها بقدرته على طرد الأرواح الشريرة. وأضاف أنه باع الذهب المسروق إلى أحد محال المجوهرات في محلة النبطية.وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.