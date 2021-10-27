إصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح

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LBCI News Lebanon

أصيب سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح، وسقوطه على سطح أحد المنازل.



وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الياس الهراوي.