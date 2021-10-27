أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 08:10
27/10/2021 08:10:00
إصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح
إصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح
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LBCI News Lebanon
أصيب سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح، وسقوطه على سطح أحد المنازل.
وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الياس الهراوي.
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