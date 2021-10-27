أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 08:10
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إصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح

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إصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح
Lebanon News
أصيب سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في أبلح، وسقوطه على سطح أحد المنازل.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الياس الهراوي.
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