اسرائيل تخطف أحد الرعاة اللبنانيين بعد اجتيازه الخط الأزرق

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LBCI News Lebanon

كمنت دورية اسرائلية بين الأشجار على الضفة الشرقية لنهر ‎الوزاني، واختطفت الراعي ابراهيم ا. ( 15 عامًا ) بعد اجتيازه الخط الأزرق بأمتار واقتادته إلى الداخل.