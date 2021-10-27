أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 09:42
27/10/2021 09:42:58
اسرائيل تخطف أحد الرعاة اللبنانيين بعد اجتيازه الخط الأزرق
اسرائيل تخطف أحد الرعاة اللبنانيين بعد اجتيازه الخط الأزرق
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LBCI News Lebanon
كمنت دورية اسرائلية بين الأشجار على الضفة الشرقية لنهر الوزاني، واختطفت الراعي ابراهيم ا. ( 15 عامًا ) بعد اجتيازه الخط الأزرق بأمتار واقتادته إلى الداخل.
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