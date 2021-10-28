أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2021 - 02:26
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الأشغال الشاقة المؤبدة لشخص من التابعية السورية لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية

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الأشغال الشاقة المؤبدة لشخص من التابعية السورية لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية
Lebanon News
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكما في حق السوري خالد عبد الحميد البكور قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به مع التجريد من الحقوق المدنية، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية وإلزامه تقديم بندقية حربية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطمية للاعلام.

وورد في حيثيات الحكم أنه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم البكور على الإنتماء الى التنظيمات الإرهابية واستلامه أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال.
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