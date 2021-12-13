العثور على جثتي رجلين وامرأة مكبلة داخل شقة في كفرعبيدا

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LBCI News Lebanon

عُثر على جثة رجلين، وامرأة مكبلة داخل شقة في كفرعبيدة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان للتحقيق في ملابسات ما جرى.



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ورجّحت المعطيات الأولية وجود خلافات بين الضحيتين وأحد العمال الذي كان سابقا يعمل في المشغل. وأفادت المعلومات الأولية بدخول شخص صباحا الى مشغل زراعي يعود للمدعو "ج.ص" حيث قام بتكبيل موظفة قبل أن يقوم بقتل "ج.ص" والعامل السوري لديه ومغادرة المكان بسيارة حيث كان هناك شخصان في انتظاره.ورجّحت المعطيات الأولية وجود خلافات بين الضحيتين وأحد العمال الذي كان سابقا يعمل في المشغل.