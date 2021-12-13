أمن وقضاء
13 كانون الأول 2021 - 12:30
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خطّار سلم إفادات "مدرب على تقنيات اطفاء الحرائق المُدُنِيَة" لمتطوعين في الدفاع المدني

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خطّار سلم إفادات &quot;مدرب على تقنيات اطفاء الحرائق المُدُنِيَة&quot; لمتطوعين في الدفاع المدني
Lebanon News
سلّم المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه إفادات لعناصر من الدفاع المدني تابعوا دورة تدريبية بالتعاون والتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان، بعنوان "مدرب على تقنيات اطفاء الحرائق المُدُنية/feux urbains" تحت إشراف المدربين الفرنسيين جويلهم فلوريس و جوليان تشاباكو .

وأثنى خطار على اندفاع المتطوعين لمتابعة الدورات التدريبية وعلى مناقبيتهم والتزامهم وانضباطهم طيلة فترة التدريب، مشدداً على ضرورة نقل ما اكتسبوه من معلومات الى زملائهم في المراكز لتعم الفائدة على أكبر عدد منهم.
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كما دعا الراغبين بمتابعة الدورات التدريبية إلى تسجيل اسمائهم للاستفادة من ورش العمل المقبلة التي ستواصل المديرية العامة للدفاع المدني تنظيمها، بوتيرة متصاعدة، وصولاً إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العناصر من بلوغ مراحل متقدمة في التعامل بكفاءة عالية مع مختلف أنواع المهمّات الموكلة اليهم.

وأوضح المدير العام أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بالتنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات للتمكن من إنجاز التحضيرات اللوجستية استعداداً للمباشرة بالإمتحانات التي ستخوّل المتطوعين المستوفي الشروط كما ورد في بنود المراسيم التطبيقية للقانون 2014/289 وصولاً إلى تثبيتهم وإعطائهم حقوقهم التي طال انتظارها.
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