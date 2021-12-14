ما سبب سحب جواز السفر من الناشط توفيق بريدي المعروف بـ"توفيلوك"؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار توفيلوك, توفيق بريدي,جواز السفر,ما سبب سحب جواز السفر من الناشط توفيق بريدي المعروف بـ"توفيلوك"؟

LBCI News Lebanon

ممازحاً متابعيه على موقع إنستغرام، نشر الناشط توفيق بريدي المعروف بتوفيلوك هذا الفيديو فور وصوله الى مطار بيروت آتياً من لندن، لكن مزاحه هذا ما لبث ان تحول الى واقع.



ففور وصوله الى نقطة الأمن العام في المطار، تبين ان هناك تدبيرا بحقه.