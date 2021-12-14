أمن وقضاء
14 كانون الأول 2021 - 14:39
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ما سبب سحب جواز السفر من الناشط توفيق بريدي المعروف بـ"توفيلوك"؟

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Lebanon News
ممازحاً متابعيه على موقع إنستغرام، نشر الناشط توفيق بريدي المعروف بتوفيلوك هذا الفيديو فور وصوله الى مطار بيروت آتياً من لندن، لكن مزاحه هذا ما لبث ان تحول الى واقع.

ففور وصوله الى نقطة الأمن العام في المطار، تبين ان هناك تدبيرا بحقه. 
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