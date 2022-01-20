أمن وقضاء 20 كانون الثاني 2022 - 06:07 20/01/2022 06:07:43 القاضية أرليت تابت ترجىء جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" إلى الثالث من آذار المقبل

القاضية أرليت تابت ترجىء جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" إلى الثالث من آذار المقبل

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LBCI News Lebanon

أفادت معلومات للـLBCI بأن القاضية أرليت تابت أرجأت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دعوى "متحدون" إلى الثالث من آذار المقبل، بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحامي الجهة المدعية التي اعتبرت أن التأجيل غير مبرر. الإعلان

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