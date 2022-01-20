أمن وقضاء
20 كانون الثاني 2022 - 08:00
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مولوي دعا الى تأمين موازنة القوى الامنية بقيمتها الفعلية: صحتهم خط احمر

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Lebanon News
اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "ان أولى أولوياته هي صحة وطبابة قوى الأمن الداخلي".

وقال في مؤتمر صحافي "لا أقبل أن يتعرض اي عنصر أمني لأي إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته، وواجبات الدولة تأمين كل حقوق العناصر الأمنية".
 
واضاف: "صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر وموضوع لن نتهاون به.
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واشار الى "ان  107 مليون و500 الف دولار هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الامن الداخلي يجب ان يتم تأمينها بقيمتها الفعلية، اما بالنسبة للامن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة".

 وقال: "أضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتأمين الحلول".
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