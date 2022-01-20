أمن وقضاء
20 كانون الثاني 2022 - 16:37
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طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق يارون

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طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق يارون
Lebanon News
خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون اليوم الساعة 12.55، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة.
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