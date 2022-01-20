طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق يارون

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LBCI News Lebanon

خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون اليوم الساعة 12.55، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة.