مشتبه به بجرم تهريب مخدّرات إلى خارج لبنان... هل تعرفون أي معلومة عنه؟

القوى الامنية تعمم صورته...

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LBCI News Lebanon

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية، ويُرجّح أنه يستخدم في تنقّلاته بطاقة هويّة مزوّرة، بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.



وطلبت المديرية العامّة من المواطنين الذين لديهم معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 740935-01، 343804-01، للعمل على توقيفه، علماً أنّ كل مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.