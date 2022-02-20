شبكة لترويج العملة المزيفة في قبضة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال

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تمكّنت عناصر مخفر قرنايل في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 12-2-2022، من توقيف مروّج عملة مزيّفة وضبطت بحوزته 200 دولار أميركي مزيّفة، ويدعى: ي. ر. (مواليد عام 1983، سوري).وبالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات، توصّل المكتب المذكور الى تحديد هويات أفراد العصابة وتوقيفهم، وهم كل من السوريين:- ح. ع. (مواليد عام 1984)- أ. ن. (مواليد عام 1993)- ح. ش. (مواليد عام 1998)- ا. أ. (مواليد عام 1999)كما تمّ ضبط أوراق نقدية مزيّفة بقيمة 5150 دولاراً أميركياً.وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بتشكيل شبكة لترويج العملة المزيّفة، وأنهم ينشطون في مناطق رأس المتن.وقد أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.