أمن وقضاء 20 شباط 2022 - 14:23 20/02/2022 14:23:00 اختلس أكثر من ٣٠٠ ألف دولار من أموال منشآت الزهراني وغادر إلى تركيا ثم عاد...

ادارة منشآت الزهراني تتدعي على موظف بتهمة اختلاس أكثر من 300 ألف دولار

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LBCI News Lebanon

موظف متعاقد في دائرة منشآت الزهراني اختلس أكثر من ثلاثمئة ألف دولار وغادر الى تركيا ثم عاد الى لبنان.



صفة الموظف محاسب متعاقد في دائرة المالية والمحاسبة في منشآت النفط في الزهراني.



فكيف نجح في عملياته؟ الإعلان

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