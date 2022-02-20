أمن وقضاء
20 شباط 2022 - 14:23
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اختلس أكثر من ٣٠٠ ألف دولار من أموال منشآت الزهراني وغادر إلى تركيا ثم عاد...

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Lebanon News
موظف متعاقد في دائرة منشآت الزهراني اختلس أكثر من ثلاثمئة ألف دولار وغادر الى تركيا ثم عاد الى لبنان. 

صفة الموظف محاسب متعاقد في دائرة المالية والمحاسبة في منشآت النفط في الزهراني. 

فكيف نجح في عملياته؟
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