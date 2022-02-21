قوى الامن: توقيف شخص يتظاهر بممارسة الرياضة على الكورنيش البحري في بيروت ليسرق من داخل السيارات

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أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ع. ح. (مواليد عام 1993، سوري)، المتهم بكسر زجاج سياراتهم، والسرقة من داخلها على المسلك البحري من منطقة "الزيتونة باي" لغاية منطقة المنارة.وفي التفاصيل،يحضر على متن دراجة آلية الى منطقة الكورنيش البحري في محلة "الزيتونة باي" بين الساعة 18:00 والساعة 20,00 ويقوم بالإيحاء أنه يمارس الرياضة، حيث يعمد خلالها على مراقبة المواطنين عند ركن سياراتهم، وعند تأكده أنهم ابتعدوا عنها، يعمد الى كسر زجاج السيارة وسرقة محتوياتها.وبتفتيش منزله في محلة طريق الجديدة، ضبطت كمية كبيرة من المسروقات من: حقائب، كمية من حشيشة الكيف، مسدس حربي مع 4 طلقات صالحة للاستعمال، ومسدس بلاستيكي، عدد من مستحضرات التجميل، واكسسوارات هواتف، وسماعات أذن، وعدد كبير من الأوراق الثبوتية العائدة لمواطنين تعرضوا لعمليات سرقة من داخل سياراتهم، ومبلغ 300 دولار أميركي مزيف.وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفذ أكثر من 16/ عملية سرقة من داخل سيارات في محلة الكورنيش البحري الممتد من الزيتونة باي حتى منطقة المنارة، وأن المضبوطات الموجودة في منزله عائدة لضحاياه. واجري المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جار معه.ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناء على اشارة القضاء، المواطنين الذين تعرضوا الى عملية سرقة من داخل سياراتهم في محلة الكورنيش البحري الممتد من الزيتونة باي لغاية منطقة المنارة، التوجه الى فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو للتعرف على أغراضهم الشخصية المسروقة أو الاتصال على الرقم 705127-01 للادلاء بإفاداتهم.