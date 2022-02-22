إحباط عملية تهريب حوالى سبعمائة ألف حبة كبتاغون عبر البر إلى المملكة العربية السعودية

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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـ"كبتاغون" بواسطة النقل البري إلى المملكة العربية السعودية.وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الإستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشبكة المذكورة، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوية المتورطين، ومن بينهم:غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسية) وهو الرأس المدبر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورط في أكبر عملية تهريب حبوب "كبتاغون" التي ضُبطت سابقًا في ماليزيار. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسية)وبناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني، ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه وضبط المخدرات.وبتاریخ 12-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة خاصة من الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيارة رباعية الدفع لونها أسود.وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط حوالى 700000 حبة "كبتاغون" موضبة داخل أكياس. وقد إعترف بما نُسب إليه.وأُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.