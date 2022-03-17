أمن وقضاء
17 آذار 2022 - 08:02
17/03/2022 08:02:18
قرار لغادة عون بوضع إشارة منع تصرف على اسهم وحصص الاعتماد المصرفي
قرار لغادة عون بوضع إشارة منع تصرف على اسهم وحصص الاعتماد المصرفي
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LBCI News Lebanon
اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات وسيارات واسهم وحصص بنك "الاعتماد المصرفي"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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