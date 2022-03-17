أمن وقضاء
17 آذار 2022 - 08:02
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قرار لغادة عون بوضع إشارة منع تصرف على اسهم وحصص الاعتماد المصرفي

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قرار لغادة عون بوضع إشارة منع تصرف على اسهم وحصص الاعتماد المصرفي
Lebanon News
اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات وسيارات واسهم وحصص بنك "الاعتماد المصرفي"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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