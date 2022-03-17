أمن وقضاء
17 آذار 2022 - 13:39
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قوى الأمن: توقيف مطلوب في زحلة اعترف بسرقة سيارات ودراجات آلية

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قوى الأمن: توقيف مطلوب في زحلة اعترف بسرقة سيارات ودراجات آلية
Lebanon News

بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة السيارات في منطقة زحلة من قبل شخص مجهول الهوية، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.
 
وتمكنت من تحديد هوية السارق وهو المدعو: م. ش. (من مواليد عام 2000، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات ومطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم أعمال تخريب. وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.
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وبتاريخ 15-03-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة زحلة أثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة نوع "نيسان" لون أزرق.
 
وبتفتيشه، ضبط في حوزته عدد من المفاتيح التي يستخدمها في عمليات السرقة، سكين ست طقات، رخصة سوق ودفتر سيارة مسروقان، وهاتفان خلويان.
 
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات سرقة سيارات ودراجات آلية من زحلة وعملية سرقة سيارة من محلة طريق المطار، وأنه يقوم بنقلها إلى أحد تجار المخدرات في حورتعلا -العمل جار لتوقيفه - مقابل الاستحصال على مادة المخدرات لتعاطيها.
 
كما اعترف أن دفتر السيارة ورخصة السوق المضبوطين في حوزته، سرقهما من داخل سيارة في محلة الأشرفية، وأنه كان يقوم بابتزاز صاحبها لإعادتها له مقابل مبلغ 200 دولار أميركي.
 
أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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