أقنعها بأن الصرّاف الآلي معطّل وسرق دولاراتها.. فأوقفته شعبة المعلومات

الإعلان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 3-3-2022، وفي محلّة الميناء – طرابلس أقدم مجهول، على سرقة مبلغ مالي بالعملة الأميركية، من مواطنة لبنانية أثناء قيامها بسحب المال من صرّاف آلي، وذلك بطريقة احتيالية، مدّعياً أنه موظف في المصرف ويريد مساعدتها، ثم أقنعها أنه يوجد عطل في الآلة، وبعد مغادرتها، أخذ المبلغ ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، مشيرةً الى أنها كانت قد عمّمت صورته بتاريخ 16-3-2022.وأوضحت المديرية أن القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: م. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري الجنسية) من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتهريب أجانب.وبتاريخ 16-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من تحديد مكانه، في بلدة المرج - البقاعية، حيث تمّ توقيفه.وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه أقدم على سرقة الأموال بطريقة احتيالية في مدينة طرابلس، ليهرب بعدها إلى منطقة البقاع.وبحسب البيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.