القاء الحجز التنفيذي على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرابلس, بنك لبنان والمهجر,الحجز,القاء الحجز التنفيذي على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس

LBCI News Lebanon

كرّت سبحة القرارات القضائية بحق المصارف اللبنانية، فبعد قضية "فرنسبنك"، القاء الحجز التنفيذي على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس.



رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس باسم نصر قرر إبلاغ بنك لبنان والمهجر الإنذار التنفيذي، ووضع محضر الحجز التنفيذي في آن واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين (أي خزنات الأمانات)، وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تسيير أمور المودعين، وتعبئة الصراف الآلي، وفي حال وجود خزنة واحدة إخراج مبلغ من المال ليتم استخدامها لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير أمور المودعين وذلك في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس "الزاهرية والبوليفار، وأبي سمرا، وشارع عزمي".