أمن وقضاء
18 آذار 2022 - 08:04
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توقيف سارق عدّدات مياه وآخر بجرم شراء المسروقات

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توقيف سارق عدّدات مياه وآخر بجرم شراء المسروقات
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول انقطاع المياه بشكل كلّي عن عددٍ كبيرٍ من الأحياءٍ، دون سواها، في مدينة صور.

ولفتت الى أنه من خلال المتابعة، تبيّن أن عدّادات المياه المركّزة عند مداخل الأبنية والبيوت في تلك الأحياء قد سُرقت. ونتيجةً للاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها المفرزة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بالجرم المشهود، بعد رصدٍ وتعقُّب في مدينة صور، ويدعى: ب. ح. (مواليد عام 1988، فلسطيني الجنسيّة)
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وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه سرق العدّادات وباعها إلى شخصٍ يدعى: ع. ح. (مواليد 1984، فلسطيني الجنسيّة).
وعلى الفور، تم الاطباق على الأخير في مدينة صور بعد استدراجه. ضُبِطَ بحوزته /17/ عدّادًا، كان قد اشتراها من الأوّل، بنحو/200/ دولار أميركي.

وبحسب البيان، فقد أودع الموقوفان المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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