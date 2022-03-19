أمن وقضاء
19 آذار 2022 - 05:49
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دخل بناءً سكنياً بوساطة الكسر والخلع وسرق من داخله مولدًا كهربائياً... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

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دخل بناءً سكنياً بوساطة الكسر والخلع وسرق من داخله مولدًا كهربائياً... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
Lebanon News
أقدم مجهول بتاريخ 5-3-2022، على سرقة مولد كهربائي، ثمنه حوالى 4000 دولار أميركي، من داخل بناء سكني في بلدة قرنة شهوان، بعد أن دخله بواسطة الكسر والخلع، ثمّ لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة مجهولة المواصفات.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في  إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية السّارق، ويُدعى: خ. ف. (من مواليد عام 1986، سوري).
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وبتاريخ 16-3-2022، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في مدينة عاليه، على متن سيارته المستخدمة في عملية السّرقة، وهي من نوع "كيا"، فعملت على توقيفه وضبط السّيارة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع السّيارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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