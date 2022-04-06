قوى الأمن تفكك إحدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح والقتل

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن أن عدة عمليات سطو مسلح وسلب بقوة السلاح حصلت في الآونة الأخيرة ضمن منطقة البقاع، من قبل عصابة محترفة تستخدم الأسلحة الحربية والاقنعة وسيارات رباعية الدفع دون لوحات، كما ينتحل افرادها صفات امنية، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.ولفتت المديرية في بيان الى أن بعض هذه الجرائم أدى الى:- مقتل أحد الأشخاص من الجنسية السورية واصابة ابنه (من مواليد عام 2000)، اثناء السطو على منزلهما وذلك بتاريخ 13-2-2022 في محلة العمرية / سعدنايل.- إصابة أحد عناصر شرطة بلدية الفرزل بطلق ناري في قدمه خلال مطاردة العصابة لإقدامهم بتاريخ 22-10-2021 على محاولة سلب أحد الأشخاص.وأكّدت المديرية أنه من خلال المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة، وهو من أصحاب السمعة السيئة في عمليات السلب والسرقة.وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له دوريات من هذه المفرزة في محلة المدينة الصناعية، والقت القبض عليه على متن السيارة التي كان يستخدمها في عملياته، ويدعى: ف. ص. (مواليد عام 1988، سوري).بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتأليف: عصابة سلب بقوة السلاح، وبتنفيذه أكثر من /10/ عمليات سطو ضمن منطقتي زحلة وبعلبك،عصابة سرقة اسلاك ومحولات كهربائية وبيعها. كما أقرّ بإقدامه على جريمة القتل التي حصلت في محلة العمرية وذهب ضحيتها شخص من الجنسية السورية واصابة ابنه.كذلك، تمكنت مفرزة زحلة القضائية من تحديد هوية سائر افراد العصابة، وأوقفت كل من:ج. م. (مواليد عام 1977، لبناني)ت. ف. (مواليد عام 1994، سوري)ج. ب. (مواليد عام 1998، سوري)ع. م. (مواليد عام 1983، سوري)وباستماعهم، اعترفوا جميعهم بتشكيل عصابة مسلحة وبالمشاركة بعمليات السلب وسرقة الكابلات والمحولات الكهربائية من عدة مناطق في البقاع.وقد أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين، بناء على اشارته.