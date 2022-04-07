أمن وقضاء
07 نيسان 2022 - 07:56
07/04/2022 07:56:20
رد طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار اخلاء رجا سلامة
رد طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار اخلاء رجا سلامة
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LBCI News Lebanon
علمت الـLBCI أن الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار اخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ما يعني اعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها فرنسيس.
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