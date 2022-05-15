رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: لاحظنا مخالفات للصمت الانتخابي وسنقدم تقويما للعملية الانتخابية الثلاثاء

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أعلن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان جورج هولفيني ان " بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات نشرت زهاء 170 مراقبا في كافة أنحاء البلاد اليوم. فمنذ الصباح الباكر تتواجد فرقنا في الميدان، وترسل تقارير مراقبة العملية الإنتخابية من الدوائر الصغرى البالغ عددها 26 دائرة، ومن الدوائر الكبرى البالغ عددها 15 دائرة في لبنان. ولاحظ فريق عملنا الميداني أن معظم أقلام الاقتراع فتحت في الموعد المحدد لها، وهناك من فتحت مع تأخير بسيط".وقال " لاحظنا جوا هادئا داخل مراكز الاقتراع وخارجها مع بعض المشاكل التي لا تذكر. وسجل المراقبون لدينا إقبالا متزايدا على مراكز الاقتراع من قبل الناخبين. كما سجلنا عدم إمكانية وصول للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ثلثي مراكز الاقتراع التي نقوم بمراقبتها".وأضاف: "لاحظ فريقنا المكلف بمراقبة وسائل الإعلام العديد من المخالفات للصمت الانتخابي على المحطات التلفزيونية الرئيسية، بما في ذلك ظهور محتوى سياسي من قبل المرشحين".وشدد على أن فريق عملنا سيبقى متواجدا في المناطق كافة طيلة هذا النهار من أجل مراقبة الفترة المتبقية من العملية الانتخابية، كما عملية الفرز ووضع الجدول العام للنتائج".وتابع: "بما أن العملية الانتخابية متواصلة ونحن لا نتدخل فيها، سوف تقدم البعثة يوم الثلثاء المقبل في 17 أيار تقويما لما رصدته خلال الحملات الانتخابية وفي يوم الانتخابات، في مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة صباحا".