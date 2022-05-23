أمن وقضاء 23 أيار 2022 - 09:35 23/05/2022 09:35:24 العثور على جثة مواطن في مجرى مياه على اوتوستراد البترون

العثور على جثة مواطن في مجرى مياه على اوتوستراد البترون

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LBCI News Lebanon

عثر على جثة المواطن م.أ، في مجرى المياه على جانب اوتوستراد البترون بجانب أحد أعمدة الكهرباء، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



ةقد تولت الأجهزة الأمنية التحقيق. الإعلان

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