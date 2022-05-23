أمن وقضاء
23 أيار 2022 - 09:35
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العثور على جثة مواطن في مجرى مياه على اوتوستراد البترون

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العثور على جثة مواطن في مجرى مياه على اوتوستراد البترون
Lebanon News
عثر على جثة المواطن م.أ، في مجرى المياه على جانب اوتوستراد البترون بجانب أحد أعمدة الكهرباء، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

ةقد تولت الأجهزة الأمنية التحقيق.
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