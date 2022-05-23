أمن وقضاء 23 أيار 2022 - 10:15 23/05/2022 10:15:57 مكتب أمن الدولة يوقف قاصرًا مروجًا للمخدرات في الضاحية (صورة)

مكتب أمن الدولة يوقف قاصرًا مروجًا للمخدرات في الضاحية

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LBCI News Lebanon

أوقف مكتب أمن الدولة في بعبدا قاصراً مروّجاً للمخدرات في الضاحية، بحوزته كمّية منها، بالاضافة لحبوب مهلوسة معدّة للترويج.



وضبط معه مسدس حربي غير مرخص.



ولا تزال والتحقيقات جارية، بإشراف القضاء المختص. الإعلان

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