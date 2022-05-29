أمن وقضاء
29 أيار 2022 - 12:51
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اللواء طوني صليبا يحذر من مرحلة قاسية مقبلة على لبنان

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Lebanon News
في نشاط استثنائي عنوانه "التكامل  الامني - التربوي، من أجل لبنان"، بين  أمن الدولة وكليّة التربية، شارك  المدير العام لامن الدولة اللواء طوني  صليبا طالبات كلية التربية - الفرع الثاني، ترافقهنّ مديرة الفرع د. روز الصراف، شاركهنّ خبراته الوطنيّة  من خلال مسيرٍ في صنّين، تخطى ١٣ كيلومتراً، تلته محاضرة ألقاها بعنوان "المواطنة، وتكامل الأمن والتربية"، تلاها نقاش حول أكثر المواضيع التي أحدثت لغطاً على الساحة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، بحضور شخصيّات إعلاميّة، شاركت في طرح الاشكاليّات والاستفسارات التي نتمنى أن تكون التوضيحات قد لامست تساؤلاتهم، ليعرف مربيات ومربو الغد، حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في بلدٍ، حجم المؤامرات عليه يهدّ جبال.  
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وحذر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا من مرحلة قاسية مقبلة على لبنان حيث طلب من الثوار الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة. 

كما تطرق صليبا الى انفجار المرفأ، شارحا ولاول مرة بالمباشر مسار تعاطى أمن الدولة مع الملف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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