اللواء طوني صليبا يحذر من مرحلة قاسية مقبلة على لبنان

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في نشاط استثنائي عنوانه "التكامل الامني - التربوي، من أجل لبنان"، بين أمن الدولة وكليّة التربية، شارك المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا طالبات كلية التربية - الفرع الثاني، ترافقهنّ مديرة الفرع د. روز الصراف، شاركهنّ خبراته الوطنيّة من خلال مسيرٍ في صنّين، تخطى ١٣ كيلومتراً، تلته محاضرة ألقاها بعنوان "المواطنة، وتكامل الأمن والتربية"، تلاها نقاش حول أكثر المواضيع التي أحدثت لغطاً على الساحة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، بحضور شخصيّات إعلاميّة، شاركت في طرح الاشكاليّات والاستفسارات التي نتمنى أن تكون التوضيحات قد لامست تساؤلاتهم، ليعرف مربيات ومربو الغد، حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في بلدٍ، حجم المؤامرات عليه يهدّ جبال.