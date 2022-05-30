مديرية حماية المستهلك تتابع جولاتها الرقابية.. ومحضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في صيدا

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية لضبط اسعار المواد الغذائية، فجال المراقبونفي مختلف المناطق، لاسيما في الجنوب وبيروت وجبل لبنان. وكانت الحصيلة محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في صيدا لاختلاف الاسعار بين الرف والصندوق.كما تم تسطير ٣ محاضر ضبط بحق ٣ اصحاب سوبرماركت في بيروت وجبل لبنان لمخالفتهم نسب الارباح القانونية.وأكدت الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص.