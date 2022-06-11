تدابير سير الأحد بمناسبة رالي الربيع الـ 37

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يترافق "رالي الربيع الـ 37"بتاريخ 12-6-2022 مع تدابير سير تنفذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي على الشكل التالي:المرحلة الخاصة الأولى، والرابعة للسرعة 17.36 كلم (بلاط ــــ طورزيا):سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.01 إلى الساعة 9,01، ومن الساعة 9.57 الى الساعة 12.57، وذلك على الطريق الممتد من بلاط صعودا باتجاه بشللي / زبدين، بير الهيت، ثم الى الحصون باتجاه فرحت السقي وصولاً الى طورزيا.المرحلة الخاصة الثانية، والخامسة للسرعة 14.63 كلم (منصف ـ سبيل)سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.58 إلى الساعة 9.58، ومن الساعة 10.54 الى الساعة 13.54، وذلك على الطريق الممتد من المنصف صعوداً باتجاه شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجه، وصولاً الى سبيل.المرحلة الاستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة 1.35 كلم (كازينو لبنان)سيتمّ منع مرور السيارات من الساعة 9.19 الى الساعة 15.15، وذلك من النقطة المقابلة لمطعم أطلال بلازا باتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل الكازينو.وأعلنت أنه سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الأوقات المحددة أعلاه على أن تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.ودعت المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.