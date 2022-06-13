أمن وقضاء
13 حزيران 2022 - 08:10
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قائد الجيش من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان: نقف خلف السلطة السياسية في أيّ قرار تتّخذه

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Lebanon News
رأى قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلّب وعياً كاملاً وحذراً لجهة اتخاذ القرار وتنفيذ المهمات، ,اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للظروف والمعطيات.

كلام عون جاء خلال زيارته كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حيث التقى ضباط دورة الأركان السادسة والثلاثين الذين سيتخّرجون الخميس المقبل وبينهم ضباط من مختلف القوى الأمنية وثلاثة ضباط سعوديين وضابط سوداني.
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ولفت قائد الجيش إلى أن الجيش أعلن موقفه صراحةً بانتهاء مهمته التقنية بملف ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أنه يقف خلف السلطة السياسية في أيّ قرار تتّخذه. 

وقال:" لسنا معنيين بأي تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، الموقف الرسمي يصدر عن قيادة الجيش حصراً وأيّ رأي آخر لا يعبّر عن موقف الجيش".

وأكّد أن ما يميّز دورة الأركان هذا العام أنّ الضباط الخرّيجين سينالون شهادة الماستر في العلوم العسكرية التي تمنحها الجامعة اللبنانية عملاً ببروتوكول تعاون سيتم توقيعه قريباً مع قيادة الجيش منوّهاً بالجهود التي تبذلها الكلّية قيادةً وضباطاً ومدرّبين عسكريين ومدنيين.
 
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